Deir al-Zor: Syrische Truppen durchbrechen IS-Belagerungsring

Die ostsyrische Provinz gehört zu den Hochburgen des "Islamischen Staats"

Damaskus – Nach fast drei Jahren haben syrische Regierungstruppen einen Belagerungsring der Terrormiliz "Islamischer Staat" im Osten des Landes durchbrochen. Die Regierungskräfte hätten die vom IS eingeschlossene Enklave in der Stadt Deir al-Zor erreicht, meldete das Staatsfernsehen am Dienstag.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, es sei gelungen, einen Korridor zu den belagerten Einheiten zu öffnen.

Die gleichnahmige Provinz Deir al-Zor gehört zu den Hochburgen des IS in Syrien. In der Stadt waren aber bisher auch Truppen der Regierung in zwei Enklaven eingeschlossen. (APA, dpa, 5.9.2017)