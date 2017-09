Schulz verrät im Youtube-Interview Jugendstreich

Hat in durchzechter Nacht Waschpulver ins Freibad geschüttet

Berlin – SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in einem Interview eine Jugendsünde verraten. "Den größten Mist, den ich gebaut habe, kann ich nicht öffentlich sagen", sagte der 61-Jährige am Dienstag in einem bei Youtube übertragenen Gespräch. Aber den "zweitgrößten Mist" könne er verraten. Mitten in einer durchzechten Nacht sei er über den Zaun geklettert und habe ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet. Die Polizei sei gekommen, habe ihn aber nicht erwischt: "Ich war schnell genug." (Reuters, 5.9.2017)