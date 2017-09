Wahlprogramm: Grüne für 35-Stunden-Woche und Grundsicherung

In ihrem Programm setzt die Oppositionspartei vor allem auf soziale Themen und Klimaschutz

Die Grünen setzen in ihrem Wahlprogramm vor allem auf Soziales und Arbeit. So fordern sie eine erwerbsunabhängige Grundsicherung, einen Mindestlohn von 1.750 Euro, Mietobergrenzen sowie eine "ökosoziale" Steuerreform.

Das Programm hat 61 Seiten und trägt den Namen "Das ist Grün". Aufgelistet wird darin auch, was die Grünen im Parlament und in den Landesregierung bereits erreicht haben, etwa günstigere Öffi-Tickets in Wien und Tirol. Unter dem Begriff "Zukunftsprojekte" werden Forderungen und Ideen präsentiert, oft sind diese allerdings recht offen und schwammig formuliert. Was etwa genau die "ökosoziale Steuerreform" sein soll, bleibt unklar.

Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek sieht in einem Vorwort den Zusammenhalt "unserer" Gesellschaft sowie Errungenschaften wie Freiheit und Grundrechte infrage gestellt. Die Grünen würden dem ein Angebot entgegensetzen, das "auf mehr Vertrauen in die Demokratie" baut statt "auf einen Rückfall in den antidemokratischen autoritären Staat".

der standard Ulrike Lunacek beim Wahlkampfaufakt am Montag.

Einige Punkte aus dem Wahlprogramm im Überblick: