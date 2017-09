Neunjährige nach Unfall in Wiener Neustadt im Spital gestorben

Das Mädchen wurde vor zwei Wochen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Die 19-jährige Schwester war bei der Kollision mit einem Wohnmobil getötet worden

Sollenau – Eine Neunjährige ist zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) im Spital verstorben. Das Mädchen erlag am Sonntag im Wiener SMZ Ost seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Dienstag. Für die 19-jährige Schwester am Steuer eines Autos war nach der Kollision mit einem Wohnmobil jede Hilfe zu spät gekommen.

Die Neunjährige war am 20. August auf der Rückbank des Wagens gesessen, als der 81-jährige Lenker des Wohnmobils laut Augenzeugen auf die Gegenfahrbahn geriet und in der Folge frontal gegen den Pkw prallte.

Die 19-Jährige dürfte laut Landespolizeidirektion sofort getötet worden sein, ihre Schwester wurde mit schwersten Verletzungen ins SMZ Ost geflogen. Der Wohnmobillenker hatte schwere Verletzungen erlitten, seine mitfahrende Ehefrau war ebenfalls verletzt worden. (APA, 5.9.2017)