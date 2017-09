15-Jähriger vor einem Jahr niedergestochen: Täter ausgeforscht

Opfer mit älterem Bruder verwechselt – 20-Jähriger war mit dessen Beziehung zu seiner Schwester nicht einverstanden

Wien – Nach fast einem Jahr ist es der Polizei gelungen, den Mordversuch an einem damals 15-Jährigen zu klären. Der Schweizer war am 21. Oktober 2016 vor seiner Haustür in Wien-Liesing niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach umfangreichen Ermittlungen und einem entscheidenden Hinweis ist nun ein 20-Jähriger festgenommen worden, der die Tat gestanden hat.

Demnach hat er das Opfer mit dessen älterem Bruder verwechselt, dem die Attacke gelten sollte. Er war nämlich mit dessen Beziehung zu seiner Schwester nicht einverstanden. Als er seinen Irrtum bemerkte, ließ er von dem 15-Jährigen ab, der notoperiert werden musste. (APA, 5.9.2017)