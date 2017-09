Oktoberfest: Unterkünfte 20 Prozent günstiger als im Vorjahr

Ferienunterkünfte in München und Umgebung kosten im Durchschnitt 208 Euro pro Nacht

Kommende Woche, am 16. September 2017, wird das 184. Oktoberfest eröffnet, das Millionen Touristen in die bayerische Hauptstadt lockt. Viele Vermieter ziehen dann die Preise für ihre Unterkünfte stark an. Tripping.com, eine Suchmaschine für Ferienwohnungen, hat die Übernachtungspreise zur Wiesn 2017 analysiert. So zahlen Oktoberfest-Besucher in diesem Zeitraum durchschnittlich rund 208 Euro für eine Nacht in einer Ferienunterkunft – also 40 Prozent mehr als sonst.

Allerdings sind die Ferienunterkünfte in der Stadt München und im Umland in diesem Jahr durchschnittlich 20 Prozent günstiger als 2016. Ferienwohnungen in Dachau, Starnberg und Wolfratshausen kosten während der Oktoberfestzeit weniger als vergleichbare im Münchner Stadtgebiet, in Altomünster oder Erding. Über die Gründe der gesunkenen Übernachtungspreise im Vergleich zum Vorjahr könne man nur spekulieren, heißt es.

Teuerste Ferienunterkünfte in Erding

Besonders stark ziehen auch in diesem Jahr die Preise in Erding an: Dort kostet eine Ferienunterkunft während der Wiesn-Zeit im Durchschnitt 316 Euro pro Nacht – eine Preissteigerung um 124 Prozent im Vergleich zur Nicht-Wiesn-Zeit. Auch im vergangenen Jahr war eine Übernachtung in Erding im Durchschnitt teurer als im Münchner Stadtgebiet.

Touristen zahlten für eine Ferienunterkunft während des Oktoberfests 2016 im Durchschnitt 432 Euro pro Nacht. Auch Ferienunterkünfte in Altomünster, das immerhin 60 Kilometer von der Münchner Innenstadt entfernt liegt, sind mit durchschnittlich 278 Euro pro Nacht nicht gerade ein Schnäppchen. Im Münchner Stadtgebiet ist eine Übernachtung für durchschnittlich 261 Euro buchbar – im vergangenen Jahr mussten Touristen noch 69 Euro mehr bezahlen.

In Wolfratshausen schlafen Touristen am günstigsten

Wer das Geld lieber auf der Wiesn ausgeben und bei der Unterkunft sparen möchte, der sollte nach Ferienwohnungen in Dachau, Starnberg und Wolfratshausen schauen. Am günstigsten schlafen die Oktoberfestbesucher auch in diesem Jahr in Wolfratshausen, dort kostet eine Übernachtung durchschnittlich 77 Euro. Im September 2016 lag der Preis noch bei 106 Euro pro Nacht. Starnberg ist mit 145 Euro pro Nacht schon fast doppelt so teuer wie Wolfratshausen.

Ungewöhnlich ist: In Starnberg und Wolfratshausen zahlen die Urlauber in diesem Jahr während der Wiesn sogar weniger als sonst. In Starnberg ist der Übernachtungspreis im Durchschnitt um rund 30 Prozent und in Wolfratshausen um 41 Prozent gesunken. In Dachau sind Unterkünfte für 170 Euro pro Nacht buchbar – das entspricht einer Preiserhöhung um 85 Prozent gegenüber den sonst üblichen Preisen.

Die meisten freien Ferienunterkünfte am dritten Wiesn-Wochenende

Wer für eines der Oktoberfestwochenenden eine Ferienunterkunft in München und Umgebung sucht, der hat auch jetzt noch gute Chancen. An den drei Wochenenden sind noch über die Hälfte der Unterkünfte verfügbar. Besonders gut stehen die Chancen vom 29. September bis 01. Oktober 2017, dann sind noch 53,8 Prozent der Ferienwohnungen buchbar. Am ersten Wiesn-Wochenende sind dagegen noch 53,7 Prozent frei und am zweiten noch 51,6 Prozent.

Altomünster hat am ersten Wiesn-Wochenende nur noch eine Verfügbarkeit von 12 Prozent und Starnberg sogar nur noch 9,5 Prozent. Die meisten Ferienunterkünfte sind noch in Wolfratshausen (71,4 Prozent), Erding (55 Prozent) und dem Stadtgebiet München (56 Prozent) buchbar.

Schnell buchen

Wer vom 22. bis 24. September 2017 in Starnberg übernachten möchte, sollte schnell buchen, denn dann sind nur noch knapp vier Prozent der Ferienunterkünfte verfügbar. Besser sieht es in Dachau (30,2 Prozent), Altomünster (40 Prozent), dem Stadtgebiet München (54 Prozent), Wolfratshausen (57,1 Prozent) und Erding (61,4 Prozent) aus.

Am letzten Oktoberfestwochenende sind in Erding (57,1 Prozent) und in der Stadt München (56,1 Prozent) noch am meisten Ferienunterkünfte buchbar. Die geringste Verfügbarkeit gibt es an diesen Tagen in Starnberg (22,6 Prozent) und Altomünster (28 Prozent). (red, 11.9.2017)