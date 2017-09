Kleiner Elefant im Tierpark Hagenbeck

Das Jungtier hat noch keinen Namen

Die 21-jährige Elefantenkuh Salvana hat am Sonntag ein gesundes Jungtier im Tierpark Hagenbeck in Hamburg geboren. Bereits am Montag zeigte sich der noch namenlose Elefant.

Die Zoomitarbeiter freuten sich besonders, da Salvanas erster Nachwuchs tot zu Welt kam. (red, 5.9.2017)