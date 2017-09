US Open: Thiem verliert unfassbares Spiel gegen del Potro

Österreicher dominiert den Argentinier in den ersten beiden Sätzen des Achtelfinales und muss sich nach zwei Matchbällen doch noch geschlagen geben

New York – Diese Niederlage tat weh: Dominic Thiem musste sich am Montag im Achtelfinale der US Open Juan Martin del Potro in fünf Sätzen mit 6:1, 6:2, 1:6, 6:7 und 4:6 geschlagen geben.

Die ersten beiden Sätze hatte der als Nummer sechs gesetzte Österreicher nach Belieben dominiert, der verkühlte Argentinier war am Grandstand nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Mit Fortdauer des Spiels fand der US-Open-Sieger von 2009 – angefeuert von zahlreichen argentinischen Fans – immer besser ins Match. Trotzdem stand die aktuelle Nummer 28 der Welt beim Stand von 2:5 im vierten Satz knapp vor der Niederlage, musste beim Stand von 5:6 sogar zwei Matchbälle abwehren – und schlug zwei Asse.

Im fünften Satz kam es zu etlichen grandiosen Ballwechseln, ehe del Potro mit 6:4 das bessere Ende für sich hatte. Sein Gegner im Viertelfinale ist voraussichtlich Roger Federer. (red, 5.9.2017)