England mit großem Schritt Richtung WM, Norwegen schafft sich ab

Briten nach 2:1-Erfolg gegen Slowakei kaum noch von Platz eins zu verdrängen – Überforderte Skandinavier gehen gegen Deutschland 0:6 unter

London/Stuttgart – Englands Nationalteam hat im Rennen um die direkte Qualifikation für die WM 2018 eine Vorentscheidung herbeigeführt. Die "Three Lions" gewannen am Montag in Gruppe F 2:1 (1:1) gegen ihren ärgsten Verfolger Slowakei und haben bei nur noch zwei Spielen fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

In Gruppe C setzte Deutschland seinen Siegeszug mit 6:0 (4:0) fort und benötigt nach dem achten Erfolg im achten Spiel nur noch einen Punkt gegen den Verfolger Nordirland am 5. Oktober für die erfolgreiche Qualifikation.

Mesut Özil (10.), Julian Draxler (17.), Timo Werner (21./40.), Leon Goretzka (50.) und Mario Gomez (79.) erzielten gegen völlig überforderte Norwegen die Tore vor 53.814 Zuschauern in Stuttgart. Den zweitplatzierten Nordiren ist nach einem 2:0 (2:0) gegen Tschechien der Playoff-Platz sicher. Jonny Evans (28.) und Chris Brunt (41.) trafen in Belfast. Zuvor hatte Aserbaidschan in Baku seine Pflichtaufgabe gegen San Marino mit 5:1 (2:0) gelöst und sich mit zehn Punkten auf Platz drei verbessert.

In London sicherte Marcus Rashford (59.) von Manchester United den Engländern den Sieg, nachdem Stanislav Lobotka (3.) die Slowaken in Führung gebracht hatte. Eric Dier (37.) war der Ausgleichstreffer gelungen. Hinter der Slowakei lauern mit jeweils 14 Punkten die siegreichen Slowenen (4:0 gegen Litauen) und Schotten (2:0 gegen Malta).

Polen setzte sich in Gruppe E mit 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht Kasachstan durch und verteidigte die Tabellenführung mit 19 Punkten vor Montenegro und Dänemark, die punkt- und torgleich mit je 16 Zählern folgen . Beim mühsamen Heimsieg in Warschau waren Arkadiusz Milik (11.), Kamil Glik (74.) und Robert Lewandowski (85., Elfmeter) erfolgreich.

Für Dänemark, das am Freitag noch mit 4:0 gegen Polen gewonnen hatte, war Thomas Delaney beim 4:1 (2:1)-Sieg in Jerewan mit drei Treffern (16., 82., 90.+3) der Matchwinner.

Montenegro schlug Rumänien 1:0 (0:0), die Gäste haben mit nun sieben Punkten Rückstand auf Platz zwei keine Chance mehr auf die Qualifikation.Eine Trennung von Trainer Christoph Daum in den kommenden Tagen gilt als wahrscheinlich.

Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM in Russland, die acht besten Gruppenzweiten kämpfen in Play-off-Partien um die vier verbliebenen Startplätze. (red, sid – 4.9. 2017)