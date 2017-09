Gut nach Kreuzbandriss zurück auf Schnee

Schweizerin: "Meine Knie lächeln"

Zürich – Lara Gut ist nach ihrem bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Februar erlittenen Kreuzbandriss auf dem Weg zurück. Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige ein Video, das sie beim Skifahren zeigt. "Ich bin okay, meine Knie lächeln und alles bewegt sich geschmeidig", kommentierte die Tessinerin die Bilder.

Gut hatte sich beim Einfahren zum Slalom der WM-Kombination in St. Moritz einen Kreuzbandriss zugezogen, nachdem sie drei Tage zuvor im Super-G als Dritte die Bronzemedaille gewonnen hatte. Die Schweizerin wird nun kommende Woche nach Valle Nevado in Chile reisen, um Schneekilometer zu sammeln. Der Saisoneinstieg ist erst Ende November in Nordamerika und nicht schon für den Weltcup-Auftakt Sölden geplant. (APA – 4.9. 2017)