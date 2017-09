U21 holt 1:1 gegen Kroatien

Auch im zweiten Test vor der EM-Qualifikation gibt es ein Remis – Jakupovic trifft in Hartberg

Hartberg – Nach dem 2:2-Remis gegen Finnland am Freitag endete auch das zweite Testspiel des U21-Nationalteams unentschieden. Am Montag trennte sich der ÖFB-Nachwuchs von Kroatien mit einem 1:1 (1:0).

Arnel Jakupovic brachte die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch nach einer missglückten Abwehraktion schon nach 14 Sekunden in Führung, in der Folge trat Österreich in der ersten Halbzeit sehr dominant auf und erspielte sich einige Möglichkeiten.

Nach der Pause wurde Kroatien stärker und kam durch einen Freistoß von Ante Coric zum Ausgleich (65.). Dominik Baumgartner hatte noch die große Chance auf das 2:1, konnte den Ball aus kurzer Distanz jedoch nicht im Tor unterbringen (70.).

"Wir haben sehr gut begonnen und Chancen herausgespielt. Dann ist Kroatien aufgekommen. Sie sind eine technisch sehr starke Mannschaft, der man keine Räume lassen darf. Es war heute nicht leicht, schlussendlich ist es ein gerechtes Unentschieden", resümierte Gregoritsch, dessen Kapitän Philipp Lienhart ins Nationalteam nachnominiert wurde. Man habe gezeigt, "dass wir Fußball spielen können", gab Torschütze Jakupovic zu Protokoll.

Im Oktober geht es für das U21-Nationalteam im Rahmen der EM-Qualifikation auswärts gegen Russland und Armenien. Die Auftaktpartie gegen Gibraltar im Juni gewann Österreich mit 3:0. (red – 4.9. 2017)

Testspiel:

Österreich – Kroatien 1:1 (1:0) Hartberg

Tore: Jakupovic (1.); Coric (65.)

Österreich: Hadzikic (46. Gartler); Gluhakovic, Maranda, Baumgartner, Ullmann (87. Lercher); Rabitsch (54. Maresic), Lovric; Schmidt (46. Grbic), Prokop (66. Seidl), Honsak (46. Friedl); Jakupovic (66. Kvasina)