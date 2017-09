Nadal erstmals seit 2013 wieder im US-Open-Viertelfinale

Nummer eins macht bei Dreisatzsieg mit Dolgopolow kurzen Prozess – Pliskova ebenso flott – Muguruza out

New York – Der topgesetzte Rafael Nadal steht erstmals seit vier Jahren wieder im Viertelfinale der US Open. Der Spanier zeigte am Montag beim 6:2, 6:4, 6:1 gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow eine wesentlich souveränere Vorstellung als noch an den Tagen zuvor.

Am amerikanischen Labor Day verwandelte der 31-jährige Nadal vor 23.771 Zuschauern seinen fünften Matchball nach 1:41 Stunden und kann weiter auf seinen dritten New-York-Titel hoffen. "Das war eine solide Vorstellung von mir, ich habe wenig Fehler gemacht", sagte Nadal nach der Partie.

Der Linkshänder erlaubte sich gegen den Weltranglisten-64. Dolgopolow gerade einmal elf unerzwungene Fehler und kam auf 23 Winner. In den beiden Runden zuvor hatte er jeweils den ersten Satz abgeben müssen, dann aber doch noch recht sicher gewonnen.

In der Partie um den Sprung ins Semifinale spielt Nadal nun entweder gegen David Goffin (Belgien/Nr. 9) oder den erst 19-jährigen Russen Andrej Rublew. Im Halbfinale könnte dann die 38. Auflage des Klassikers gegen seinen Dauerrivalen Roger Federer (Nr. 3) auf dem Programm stehen.

Der 15-malige Major-Champion Nadal hatte den US-Open-Titel 2010 sowie 2013 gewonnen. In den vergangenen drei Jahren war er im Big Apple nicht mehr über das Achtelfinale hinausgekommen.

Ebenso zügig erledigte die Nummer eins im Frauen-Bewerb ihre Aufgabe. Karolina Pliskova benötigte für das 6:1, 6:0 gegen Jennifer Brady (USA) gerade einmal 46 Minuten. Pliskova gelangen im Arthur-Ashe-Stadium 23 Winner (9 unerzwungene Fehler), die einzigen beiden Breakpunkte wehrte sie souverän ab. Die 25-Jährige muss beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ins Finale kommen, wenn sie die Spitze der Weltrangliste nicht verlieren will.

Gescheitert ist dagegen Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza. Die Spanierin musste sich der Tschechin Petra Kvitova (Nr. 13) in einem spannenden Match in 1:46 Stunden mit 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Kvitova trifft in ihrem zweiten New-York-Viertelfinale nach 2015 am Dienstag auf Venus Williams (Nr. 9). Die 37-jährige Amerikanerin, Flushing-Meadows-Gewinnerin von 2000 und 2001, hatte sich mit 6:3, 3:6, 6:1 gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien durchgesetzt.

Es ist das bislang beste Abschneiden Kvitovas bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Comeback im Frühjahr. Die zweifache Wimbledonsiegerin war am 20. Dezember 2016 in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der Schlaghand verletzt worden. (sid – 4.9. 2017)