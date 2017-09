Venezuela: Macron empfing Maduro-Gegner Borges

Für Mittwoch ist auch ein Treffen mit Merkel in Berlin geplant

Paris/Caracas – Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag den venezolanischen Parlamentspräsidenten Julio Borges empfangen, einen der führenden Gegenspieler von Präsident Nicolas Maduro. Macron habe der venezolanischen Nationalversammlung im Machtkampf mit Maduro seine "vollständige Unterstützung" zugesagt, teilte Borges nach dem Treffen im Pariser Elysee-Palast mit.

Der französische Präsident hatte in der vergangenen Woche gesagt, in Venezuela versuche eine "Diktatur", um den Preis von "Not" der Bevölkerung zu überleben.

Borges befindet sich auf einer Rundreise durch mehrere europäische Hauptstädte. Am Dienstag wird er in Madrid von Ministerpräsident Mariano Rajoy empfangen, am Mittwoch in Berlin von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), danach ist auch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May geplant.

In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Präsidenten und der Mitte-Rechts-Opposition. Das 2015 gewählte Parlament wird von der Opposition dominiert. Es ringt mit der Ende Juli neu gewählten Verfassunggebenden Versammlung um die Vorherrschaft. Die Verfassunggebende Versammlung hatte Mitte August ein Dekret verabschiedet, nach dem ihr künftig "alle Organe der öffentlichen Gewalt" untergeordnet sein sollen. Die deutsche Regierung hatte die Wahl zu der Versammlung kritisiert, weil sie Venezuela "weiter gespalten" habe. (red, APA, AFP, 4.9.2017)