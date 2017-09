Spracherkennung für Österreichs Wirtschaft und Recht: Sprechen geht siebenmal schneller als Tippen

Die Transformation eines Diktats in einen geschriebenen Text ist zeit- und nervenraubend – Österreichs Wirtschaftstreibende und JuristInnen wissen das aus ihrem Arbeitsalltag. Ein Tool, das gesprochene Sprache in Text umwandelt, kommt jüngst aus Wien.

Anstelle von langwierigen Texterstellungs-Prozessen verwenden immer mehr Wirtschaftstreibende die Methode der Spracherkennung. Und retten sich damit vor ineffizienter manueller Tipparbeit. Schließlich ist die gesprochene Sprache unsere "natürliche" Sprache: Das Schreiben lernt der Mensch erst später.

Die Ressourcen, die mit der Umstellung auf Spracherkennung eingespart werden können, sind nicht nur ein spannendes Rechenbeispiel, sondern der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit im Beruf. Wie effizient die Prozesse für die Erstellung von Dokumenten gestaltet sind, ist sehr unterschiedlich. Fakt ist, man kommt um das Verfassen von Texten und Inhalten als Wirtschaftstreibender nicht herum – daher liegt hier besonders viel Einsparungspotential.

"Made in Austria" Lösungen von Philips

Philips ist speziell in Österreich als Marktführer im Bereich professioneller Dokumentenerstellung bekannt. Möglich sind Eingabemethoden via Smartphone-App oder mithilfe von Highend-Diktiergeräten "Made in Austria". Philips geht dabei noch einen Schritt weiter: Nicht nur wird gesprochene in geschriebene Sprache umgewandelt, sondern auch mittels Workflow in die jeweilige Arbeitsumgebung eingefügt. Österreich-spezifisches Fachvokabular für JuristInnen und Wirtschaftstreibende ergänzt das Angebot.

