Kolumbiens ELN-Guerilla will Waffen ruhen lassen

Verhandlungen in Ecuador: Während Papst Franziskus im Land weilt., sollen die Waffne schweigen

Quito/Bogota/Vatikanstadt – Die kolumbianische Regierung und die letzte aktive Rebellengruppe des Landes haben sich kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus auf eine Waffenruhe geeinigt. Die ELN-Guerilla und Präsident Juan Manuel Santos gaben am Montag die Einigung bekannt.

Regierung und Rebellen hatten in der vergangenen Woche in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito Verhandlungen aufgenommen mit dem erklärten Ziel, anlässlich der Kolumbien-Reise des Papstes eine erste Waffenruhe zu vereinbaren. Laut Santos soll die Waffenruhe am 1. Oktober beginnen.

Papst Franziskus will das südamerikanische Land von Mittwoch bis Sonntag besuchen. Dabei soll der Prozess der Aussöhnung im Mittelpunkt stehen.

Marxistische und christliche Werte

Die ELN wurde in den 1960er Jahren von Studenten, katholischen Radikalen und linken Intellektuellen gegründet. Vor allem die Armut der Campesinos war Triebfeder der Kämpfer, die sich auf marxistische und christliche Werte beriefen. Seit etwa einem Jahr laufen Gespräche der kolumbianischen Regierung mit der Rebellenorganisation FARC, bisher allerdings ohne greifbare Ergebnisse.



Im November 2016 hatte Bogota ein historisches Friedensabkommen mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC), der größten Rebellengruppe des Landes, geschlossen. Die UN-Beobachtermission für Kolumbien erklärte die Entwaffnung der FARC Ende Juni für abgeschlossen. (APA, AFP, 4.9.2017)