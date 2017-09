Antiterrormauer auf dem Ballhausplatz könnte Kundgebungen behindern

Wien – Der Ballhausplatz ist den Wienern wichtig. Das merkt man an den Reaktionen auf bauliche Eingriffe, die dort als Antiterrormaßnahmen gedacht sind. Wie berichtet, soll bis Oktober eine 60 bis 80 Zentimeter hohe Mauer, also eigentlich ein Mäuerl, Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei vor etwaigen Amokfahrten oder Autobomben schützen.

Entsprechende Maßnahmen waren bereits Anfang des Jahres angekündigt worden – auch im Hinblick auf die österreichische EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018. Ursprünglich plädierte das Innenministerium für Granitblöcke, inzwischen einigte man sich mit der Stadt Wien auf die Mauer mit Fußgängerdurchlässen, die in einem Aufwasch mit der Belagssanierung errichtet wird. Außerdem werden im Regierungsviertel weitere versenkbare Poller installiert.

foto: robert newald

The Show must go on. Fiaker passiert die Baustelle im Regierungsviertel.