TV- und Radiotipps für Dienstag, 5. September

The Look of Love – Das Geschäft mit dem Sex (GB/USA 2013, Michael Winterbottom) Paul Raymond (Steve Coogan) eröffnet 1958 eine Bar in Soho. Als Privatclub deklariert, wird sie zum ersten Stripclub des Landes. Im prüden Nachkriegs-England zieht Raymond gemeinsam mit seiner Frau Jean ein Seximperium auf. Die Ehe scheitert, seine Tochter stirbt an Drogen. Sehenswerte Biografie. Bis 2.25, ZDF

Femme Fatale (F 2001, Brian De Palma) Laure (Rebecca Romijn) ist Mitglied einer Bande, die sich auf Diebstahl spezialisiert hat. Ihre Komplizen werden geschnappt, sie kann entkommen und flüchtet in die USA. Dort nimmt sie eine neue Identität an, heiratet den Botschafter Bruce Watts (Peter Coyote). Sieben Jahre später kehrt sie nach Frankreich zurück. Dort holt sie ihre Vergangenheit ein. Bis 00.15, Servus TV

Angeklagt (The Accused, USA/CDN 1988, Jonathan Kaplan) Sarah wird in einer Bar vergewaltigt, die Täter verhaftet. Die Verteidigung pocht aber darauf, dass Sarah die Vergewaltigung provoziert habe. Die Staatsanwältin Murphy lässt sich auf einen Handel ein, den sie später bereut. Gemeinsam mit Sarah kämpft sie für ein gerechtes Urteil. Sehenswert in den Hauptrollen: Jodie Foster, Kelly McGillis. Bis 22.25, ATV 2

Universum: Norwegen – Die sagenhafte Welt der Lemminge Woher kommt die Redensart "Handeln wie die Lemminge"? Die Zuschreibung von der Massenwanderung in den freiwilligen kollektiven Selbstmord hielt sich hartnäckig über viele Jahrzehnte. Tatsache ist, dass die Nager in regelmäßigen Jahresabständen durch Populationsschwankungen die Pflanzen- und Tierwelt beeinflussen und sich zu Tausenden auf Wanderschaft begeben. Der Film geht dem Geheimnis hinter dem Mythos auf die Spur. Bis 21.05, ORF 2

Re: Leben ohne Konsum In der Nähe von Lyon wollen Benjamin Lesage und seine Freunde ein alternatives Lebensmodell entwerfen, jenseits der kapitalistischen Überflussgesellschaft. Eotopia heißt ihr Projekt, sie träumen von einem nachhaltigen Leben als Selbstversorger, in dem Geld keine Rolle mehr spielt. Bis 20.15, Arte

Radiotipps für Dienstag

1.05 LESUNG

Radiogeschichten: "Die neue Anschauung" und andere Erzählungen aus "Knabenjahre" von Leo Tolstoi. Aus dem Russischen von Eva Luther. Es liest Rafael Schuchter. Bis 11.25, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Über Verbauung, Hochwasserschutz und schädliches Wasser Mit Kristin Gruber sprechen Helmut Habersack (Boku Wien) und Regina Sommer (Medizinische Universität Wien) über den Schutz vor und die Folgen von Überschwemmungen und den Status quo in Österreich. Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Frieden erlernen, Frieden erleben Der Innsbrucker Studiengang Master of Arts Program in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation vermittelt Friedensarbeit in akademischen und praktischen Abläufen. Irene Suchy hat die Ausbildung im Friedenschließen eine Woche lang begleitet. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Silberstreif am Himmel – Visionäre schrauben am Zeppelin mit Zukunft Luftschiffe mit innovativer Technik sollen im Transportwesen, im Tourismus oder in der Wissenschaft eingesetzt werden. Weil der Zeppelin lange und besonders ruhig fliegen kann, eignet er sich auch insbesondere für wissenschaftliche Messungen. Beispielsweise in der Wetterbeobachtung oder Klimaforschung. Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton: Ink Still Wet – Neue Musik in Grafenegg Der amerikanische Komponist und Dirigent Brad Lubman hat im Rahmen des Grafenegg-Campus mit fünf Komponisten gearbeitet. Zu hören sind Werke von Marko Markus, David Clay Mettens, Edo Frenkel, Hannes Kerschbaumer, Christoph Renhart. Die Stücke wurden am 22. August 2017 vorgestellt. Bis 0.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 5.9.2017)