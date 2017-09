Wahlkabine.at: Pilz für Überwachung, FPÖ für Seenotrettung

In 26 Fragen können Wählerinnen und Wähler ihre Positionen mit jenen der Parteien abgleichen

Wien – Die Zahl der Unentschlossenen ist auch bei dieser Nationalratswahl hoch. Um Wählerinnen und Wähler bei ihrer Entscheidung am 15. Oktober zu helfen, wurde auch diesmal wieder von der Plattform "Wahlkabine.at" ein Online-Fragebogen erstellt. Dieser birgt auch einige Überraschungen in Bezug auf die Positionen der Parteien. So spricht sich etwa Peter Pilz mit seiner Liste für die Überwachung verschlüsselter Onlinekommunikation aus und die FPÖ für mehr finanzielle Mittel für die Seenotrettung im Mittelmeer.

Insgesamt stellte "Wahlkabine.at" 26 Fragen zu unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themenbereichen. Es nehmen jene Parteien Teil, die rechtzeitig Antworten geschickt haben und bundesweit antreten. Das sind: SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos, Pilz, FLÖ (Liste Freies Österreich) und KPÖ.

Weitgehend Einigkeit herrscht dabei in Sachen Klimaschutz. Außer der FPÖ sind alle Parteien dafür, dass die Klimaziele des Pariser Abkommens in Österreich gesetzlich verbindlich werden. Ebenfalls lehnt nur die FPÖ eine Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten ab. Allein steht die KPÖ da, wenn es um die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommen geht.

30-Stunden-Woche polarisiert

Zwischen links und rechts polarisiert etwa die Frage nach einer 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. ÖVP, FPÖ, Neos und FLÖ sind dagegen, Grüne, Pilz und die KPÖ dafür. Etwas überraschend: Auch die SPÖ ist dagegen. Die Erklärung: "Eine Arbeitszeitverkürzung (...) zulasten der Unternehmer ist kurzfristig nicht machbar." Man setze sich aber für eine Arbeitszeitverkürzung ein.

Überraschend auch manche Positionen der FPÖ. So sind die Freiheitlichen etwa dafür, dass sich Österreich dafür einsetzt, dass die EU die finanziellen Mittel für die Seenotrettung im Mittelmeer erhöht. "Jedoch sind die Geretteten wieder zurückzubringen und nicht nach Europa zu transportieren", heißt es in der Erklärung.

Pilz für Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft

Für die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft bei Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer sind, wie bereits mehrfach betont, FPÖ und Neos – allerdings auch Peter Pilz mit seiner Liste. Für mehr Aufsehen sorgte aber Pilz' Position zum Thema Überwachung: So antwortet er mit Ja auf die Frage, ob es dem Staat möglich sein soll, verschlüsselte Onlinekommunikation zu überwachen. Bei einer Pressekonferenz betonte er aber, dass er weiterhin gegen einen Bundestrojaner sei. Dies sei möglich, behauptet Pilz, auch wenn Whatsapp selbst das bestreitet.

"Wahlkabine.at" verweist darauf, dass sich die im Ergebnis aufgezeigten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Parteien nur auf 26 Fragen aus einem breiten Spektrum bezögen – "bei einer Wahlentscheidung gibt es allerdings auch andere Faktoren zu bedenken". (koli, 4.9.2017)