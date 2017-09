"Weniger Banking. Mehr Leben": Neue Kampagne für Ing-Diba

Die Umsetzung des Spots kommt von Virtue

Wien – Mit dem neuen Spot für das kostenlose Girokonto will die Ing-Diba Austria ihr Prinzip von "Banking ohne Bank" verstärkt in den Fokus rücken. Die Botschaft: Je weniger man die Bank braucht, desto mehr Zeit bleibt für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Einer der Protagonisten des aktuellen Spots ist Daniel Schabauer, Mitarbeiter der Ing-Diba in Wien. In seiner Freizeit widmet er sich dem Varieté und seinen Auftritten als Drag Queen Erika Empire.

Im Spot sieht man Daniel, der sich für den nächsten Auftritt als Drag Queen vorbereitet. Außerdem einen Mann beim Jammen in seiner Garage und Bürokollegen beim Stand-up-Paddling an der Donau nach Büroschluss. Die Umsetzung des Spots kommt von der Agentur Virtue. "Zu vermitteln, dass es um das Mehr an Leben geht – nicht um das Mehr an Banking, weil dies ohnehin ganz nebenbei passieren soll – das ist unser Ziel", sagt Luc Truyens, CEO der Ing-Diba Austria. (red, 4.9.2017)