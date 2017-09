China verbietet Krypto-Börsengänge

Zentralbank sieht Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften wie Betrug und Schneeballsystem

Shanghai/Peking – China hat dem rasanten Wachstum bei Kryptowährungen einen Riegel vorgeschoben. Die Aufsichtsbehörden des Landes verboten am Montag die sogenannten Initial Coin Offerings (ICO), über die – analog zum Initial Public Offering (IPO), also dem Börsengang eines Unternehmens – neue Cyberwährungen geschaffen werden können.

"ICOs sind eine Art illegale öffentliche Kapitalbeschaffung, die im Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften wie Betrug und Schneeballsystemen stehen", hieß es in einer Mitteilung der Zentralbank. Die Kurse von Cyberdevisen rutschten nach dem Verbot deutlich ab. Die mit Abstand größte Währung Bitcoin verlor auf der Handelsplattform BitStamp sieben Prozent auf 4.286 US-Dollar.

Verbot keine Überraschung

Unternehmen können ICOs nutzen, um Kapital zu generieren. Sie schaffen dadurch über die Blockchain eine eigene Währung, die von den Investoren in der Regel über Bitcoins erworben wird. Bei dieser Art von Börsengängen erhalten Anleger keine Aktien, sondern sogenannte Token, die an speziellen Krypto-Börsenplätzen gehandelt werden können. In China sind ICOs besonders beliebt, dort gab es einer Studie zufolge allein in diesem Jahr 65 solcher Platzierungen mit einem Volumen von insgesamt 2,62 Mrd. Yuan (335 Mio. Euro).

Experten haben bereits mit dem Verbot gerechnet. "Weltweit haben Aufsichtsbehörden Schwierigkeiten damit, das Modell der ICO und die Risiken dahinter zu verstehen. Sie müssen erst einmal herausfinden, wie man es am besten regulieren kann", sagte Zennon Kapron, Geschäftsführer der in Schanghai ansässigen Finanztechnologie-Beratung Kapronasia. China habe dem Hype um ICO nun einen Riegel vorgeschoben, um in Ruhe regulatorische Maßnahmen einzuführen. "Ich glaube aber, das wird nur ein temporäres Verbot sein." (APA/Reuters, 4.9.2017)