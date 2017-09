"Play Austria": Erste Messe zur österreichischen Games-Szene startet im September

800 Quadratemetern Ausstellungsfläche im Wiener Semperdepot

Vom 15. bis zum 16. September findet die erste Messe zur österreichischen Videospielbranche statt. Die "Play Austria" zeigt auf 800 Quadratemetern Ausstellungsfläche im Wiener Semperdepot aktuelle Entwicklungen aus der heimischen Szene, gibt Einblick in die Geschichte und Zukunft der lokalen Branche, stellt Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich vor und präsentiert die neuesten wissenschaftlichen und pädagogischen Erkenntnisse im Umgang mit dem Medium.

subotron Trailer zur "Play Austria"

DIY-Stationen

Zudem erklären Aussteller ihre Angebote und Produkte in Kurzpräsentationen und stehen dem Publikum für Fragen zur Verfügung. An DIY-Stationen können Besucher unter fachkundiger Anleitung erste Schritte in der Praxis der Game-Entwicklung machen. In der History-Area kann die Geschichte der österreichischen Games nachgespielt und die Entwicklung der letzten 25 Jahre erfahren werden und es gibt eine Ausstellung, die das Werk hiesiger Videospielentwickelnden mit dem von Malereischaffenden zusammenführt. (red, 4.9.2017)