Auch Kurz pflegt private Kontakte zu Journalisten

Dönmez hält an Kritik an ORF-Moderator Leitner fest – Auch ÖVP-Politiker sind mit Journalisten befreundet

Wien – Efgani Dönmez bleibt bei seinem Vorwurf, ORF-Moderator Tarek Leitner sei befangen bei der Moderation des Sommergesprächs mit Bundeskanzler Christian Kern, obwohl sich der Vorwurf als falsch herausstellte, Kern habe mit Leitner im Vorjahr einen Urlaub in Marokko verbracht.

Der ORF-Moderator hatte bereits im Juni in Interviews erzählt, dass er gemeinsam mit Kerns Familie und noch anderen Familien ein Haus in Ibiza gemietet hatte, das war als Kern noch ÖBB-Chef und noch nicht Bundeskanzler war. Familie Kern und Familie Leitner kennen einander über ihre Kinder, sie besuchen gemeinsam eine Volksschule in Wien, wie Presse-Chefredakteur Rainer Nowak in seinem Wahlbriefing schreibt.

Gemeinsame Traunsteinbesteigung

Noch einmal waren die Familien gemeinsam auf Urlaub, allerdings war in Marokko der Bundeskanzler nicht mit, beim zweiten Mal Ibiza der ORF-Moderator. Dönmez will das als Ausrede nicht gelten lassen. Er wolle damit nicht die Integrität Leitners infrage stellen, schreibt er auf seinem Blog, und ihm auch nicht die Freundschaft zu Kern vorwerfen. Er versteht aber nicht, warum Leitner weiterhin die TV-Duelle moderieren soll und kritisiert das als Fehlentscheidung des ORF.

Aber der frühere Grüne, der nun bei der ÖVP auf Listenplatz fünf gereiht ist, lässt dabei unter den Tisch fallen, dass auch Sebastian Kurz privat Kontakte zu Journalisten sucht. In der ORF-Sendung "Frühstück bei mir" im Juni 2017 erzählte der ÖVP-Spitzenkandidat von einer gemeinsamen Bergtour mit Profil-Chefredakteur und Herausgeber Christian Rainer.

Auch Vizekanzler Wolfgang Brandstetter verfügt über eine enge Freundschaft zu Christian Rainer. Er hätte laut Medienberichten sogar sein Trauzeuge werden sollen, wäre es zur Vermählung mit der ORF-Journalistin Nadja Bernhard gekommen.

Maßnahmenkatalog für Objektivität

Die Debatte hat auch den ORF-Stiftungsrat erreicht. Thomas Zach, Leiter des ÖVP-"Freundeskreises" im ORF-Stiftungsrat, fordert von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einen Maßnahmenkatalog für ORF-Objektivität im Wahlkampf. Wrabetz ist seit Jahresanfang selbst für die Information des Senders verantwortlich.

"Verantwortung nur auf dem Papier zu übernehmen genügt nicht. Jetzt ist der Generaldirektor als Infochef des ORF gefordert, die Schlagseite, die er erzeugt hat auch wieder zu beheben", erklärte Zach. "Der Generaldirektor muss im Stiftungsrat nächste Woche klar und eindeutig darlegen, wie er für den Rest des Wahlkampfs für Fairness und Objektivität sorgen will." Schon der Anschein von mangelnder Äquidistanz sei ein Problem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, erklärte Zach. (red, 4.9.2017)