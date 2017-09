Der Herbst naht: Ihre Filmempfehlungen für kühle Nächte?

Wenn es draußen kalt wird, lockt das Heimkino. Welche Filme passen zu Ihrem perfekten Herbstabend?

Der Sommer ist zu Ende. Zwar noch nicht offiziell, aber man spürt es schon in den Knochen. Der Wind weht kalt um die Ecke, die Abenddämmerung breitet sich immer früher aus, und statt der luftigen Sandalen zieht man schon festes Schuhwerk an. Und auch für einen Abend im Schanigarten ist es eigentlich schon zu kalt. Kurz: Die Gemütlichkeit der eigenen vier Wände wird immer verlockender. Das Sofa wirkt einladender als noch ein paar Wochen zuvor, und liegt dann noch die warme Decke bereit, steht dem befreiten Herumgammeln nichts mehr im Weg. Was dann noch fehlt? Der perfekte Film.

Befreit von jedem schlechten Gewissen kann man sich wieder Filmperlen für graue Tage zu Gemüte führen. Zum Beispiel das wunderbar absurde "Muriels Hochzeit", die australische Tragikomödie mit der jungen Toni Collette. Ein kühler Abend bietet sich auch an, um sich einmal wieder auf alte Mehrteiler einzulassen, für die man schon länger keine Zeit fand: "Der Pate", "Alien", "Star Wars" oder auch "Indiana Jones". Ob Kostümschinken, viktorianische Gruselfilme, Disney-Filme, die an die eigene Kindheit erinnern, oder alte Schwarzweißfilme – jeder hat seinen eigenen Lieblingsfilm für den perfekten Herbst-Herumlunger-Abend.

Der perfekte Sofaabend-Film?

Welcher Film, welches Genre passt für Sie am besten zum Herbst und diesen ersten kalten Nächten? Gibt es einen Film, den Sie mit dieser Jahreszeit automatisch verbinden? Welche Filme bieten sich dafür aktuell zum Streamen an? Posten Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 11.9.2017)