Berlusconi will Tajani als Premiers-Kandidat für Italien-Wahl

Der Ex-Ministerpräsident will EU-Parlamentspräsident an der Spitze einer Mitte-rechts-Allianz

Rom – Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi will angeblich EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani als Premiers-Kandidat eines Mitte-rechts-Blocks ins Rennen bei den Parlamentswahlen in Italien im kommenden Frühjahr schicken. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Montag.

Tajani, seit Jahren ein Vertrauensmann Berlusconis, sei glaubwürdig und habe exzellente internationale Beziehungen, argumentiert Berlusconi demnach. Der 64-jährige Tajani könnte die Unterstützung einer Reihe von Parteien aus dem Mitte-rechts-Spektrum, darunter der ausländerfeindlichen Lega Nord, erhalten. Er sei der ideale Kandidat im Duell gegen den Chef der Demokratischen Partei (PD), Ex-Premier Matteo Renzi, meint Berlusconi.

Berlusconi gegen Lega-Nord-Hardliner

Lega-Nord-Chef Matteo Salvini würde gern selbst als Premiers-Kandidat des Mitte-rechts-Blocks in den Wahlkampf ziehen. Berlusconi befürchtet jedoch, der ausländerfeindliche "Hardliner" Salvini könnte die gemäßigteren Mitte-rechts-Wählerschaft abschrecken.

Berlusconi verspürt politisch Rückenwind. Bei den Kommunalwahlen im Juni in mehreren Großstädten hatte seine Forza Italia an Stimmen zugelegt. Mit Slogans gegen die illegale Einwanderung und für mehr Sicherheit und Ordnung will Berlusconi mit seiner Forza Italia die Parlamentswahlen gewinnen. Der 80-jährige Berlusconi kann wegen seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs selbst nicht antreten. (APA, 4.9.2017)