Taiwan: Ministerpräsident Lin Chuan zurückgetreten

Regierung wegen Reformen und schlechtem Verhältnis zu China unter Druck

Taipeh – In Taiwan hat Ministerpräsident Lin Chuan seinen Rücktritt erklärt. Das Präsidentenamt in Taipeh teilte am Montag mit, Staatschefin Tsai Ing-wen habe das Gesuch angenommen. Die Regierung ist wegen unpopulärer Reformen unter Druck geraten. Zudem lasten ihr viele das verschlechterte Verhältnis zu China an.

Laut Umfragen war die Popularität Lins zuletzt auf rund 18 Prozent gefallen. Deshalb gab es Spekulationen, Präsidentin Tsai werde ihn ablösen und zum Chef der Zentralbank machen. Nun teilte Lin aber mit, er strebe kein weiteres Amt an. Als möglicher Nachfolger gilt der Bürgermeister der südtaiwanischen Stadt Tainan, William Lai. Die Entscheidung soll am Dienstag bekanntgegeben werden.

Präsidentin verliert auch Unterstützung

Auch die Beliebtheit von Präsidentin Tsai ist seit ihrem Amtsantritt im Mai deutlich gesunken. Laut Umfragen unterstützen nur noch 30 Prozent der Taiwanesen ihren strikten Kurs der Unabhängigkeit, der zu weiteren Spannungen mit Peking geführt hat.

Seit Ende des Bürgerkrieges in China 1949 ist Taiwan ein Konfliktherd. Damals flüchteten die Truppen der autoritären chinesischen Nationalregierung der Kuomintang-Partei auf die Insel, so dass die herrschenden Kommunisten in Peking dort bis heute nur eine abtrünnigen Provinz sehen. Peking hat sich immer die Möglichkeit offengelassen, die Zugehörigkeit Taiwans zur Volksrepublik auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. (APA, 4.9.2017)