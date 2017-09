Prinz William und Herzogin Kate erwarten drittes Kind

Kensington Palace veröffentlichte Neuigkeit am Montag

London – Großbritanniens Königshaus erwartet Nachwuchs: Prinz William und seine Frau Kate werden zum dritten Mal Eltern. Das verlautbarte der Palast am Montag in einer Aussendung: "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich, dass die Herzogin von Cambridge ihr drittes Kind erwartet."

Die Queen und die beiden Familien der Eltern sind "hocherfreut" über die Neuigkeit. Kate leidet – wie bei den vorhergegangenen Schwangerschaften – unter Morgenübelkeit. Ein Termin am Montag wurde abgesagt.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017 Das offizielle Statement.

Neue Thronfolge-Regelung in Kraft

William und Kate sind bereits Eltern des vierjährigen Prinzen George und der zweijährigen Prinzessin Charlotte. Sollte das dritte Kind ein Bursch werden, so wird er aber nicht seine Schwester in der Thronfolge überholen. Das verhindert eine Regelung, die kurz nach der Hochzeit von William und Kate im Jahr 2011 in Kraft trat. (red, 4.9.2017)