"Tomb Raider 2": Fans demonstrieren beeindruckendes Remake

Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 4 erstmals in spielbarer Version veröffentlicht

Pünktlich 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat ein Team von Hobbyentwicklern die erste Demo zum Fan-Remake des Kult-Abenteuerspiels "Tomb Raider 2" veröffentlicht. In der Probeversion können Spieler in die ersten Levels von "Tomb Raider: The Dagger of Xian" eintauchen und in die fiktiven Geheimnisse um die Chinesische Mauer eintauchen.

Alles neu mit Unreal Engine 4

Für die Neuauflage des Action-Adventures wurden sämtliche Inhalte auf Basis der Entwicklungssoftware Unreal Engine 4 neu gestaltet, ohne dabei groß von der Originalvorlage abzuweichen. Von der Umgebungsgrafik, den Effekten bis hin zum Modell der Lara Croft erstrahlt alles in neuem Glanz. Zudem wurden die Animationen etwas überarbeitet – woran man aber noch immer erkennt, wie viel sich hier in den letzten zwei Jahrzehnten von der "Tomb Raider"-Neuauflage bis zur "Uncharted"-Serie getan hat.

predcaliber Let's Play zu "Tomb Raider: The Dagger of Xian"

Neue Stimme

Für das Fan-Remake haben sich Entwickler Nicobass und Alexandre Serel mächtig ins Zeug gelegt. So wurde auch die Musik neu eingespielt und auch Lara Crofts Texte neu eingesprochen.

Obgleich es sich nicht um ein kommerzielles Projekt handelt, bleibt abzusehen, wie weit die Entwickler ihre nicht von Square Enix lizenzierte Arbeit vorantreiben können werden. In ähnlichen Fällen ließen Hersteller recht bald Unterlassungsaufforderungen von Anwälten verschicken.

betatester9 Das originale "Tomb Raider 2"

Selbst ausprobieren

Wer "Tomb Raider: The Dagger of Xian" ausprobieren möchte, benötigt einen PC mit Windows 7 (x64) oder neuerem Betriebssystem sowie eine Grafikkarte mit 2 GB Videospeicher, mindestens 4 GB Ram und 6 GB Festplattenspeicher. (zw, 4.9.2017)