Linke und Grüne kritisieren Merkel und Schulz als zu vage

Themen wie Bildung und Klimaschutz kamen nicht zur Sprache – wahre Gewinner seien "Rechtspopulisten und die Kapitalseite"

Berlin – Die Opposition hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz vorgeworfen, bei ihrem TV-Duell eine klare Positionierung zu den wichtigsten Politikfeldern vermieden zu haben. Wichtige Zukunftsthemen wie Bildung oder Klimaschutz seien während des mehr als 90-minütigen Duells nicht behandelt worden, kritisierte Linken-Parteichefin Katja Kipping am Montag in der ARD. Der wahre Gewinner des Abends seien "die Rechtspopulisten und die Kapitalseite" gewesen, weil wichtige sozialpolitische Themen nicht angesprochen worden seien, sagte Kipping.

Auch Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sprach von einem "großkoalitionären Therapiegespräch". "Martin Schulz hat sich nicht von der Union abgesetzt", monierte Bartsch. Er hielt Schulz vor, nach der Wahl eine Fortsetzung von Schwarz-Rot als Juniorpartner mittragen zu wollen.

Vorwurf: Keine Lösungen bei Klimaschutz



Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf Merkel Unaufrichtigkeit vor. In der Klimapolitik rede sie anders als sie handele, sagte Hofreiter in der ARD. Die Wähler lasse die Kanzlerin im Unklaren darüber, wie sie eines der größten Menschheitsprobleme, nämlich den Klimaschutz, angehen wolle und wie sie die Autoindustrie als wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes modernisieren wolle.

"Dass von Merkel keine Dynamik für Veränderung kommt, war zu erwarten, aber auch von Martin Schulz kamen keine Impulse für einen echten sozialen und ökologischen Wandel in diesen dramatischen Zeiten", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der dpa.

FDP-Chef: "Szenen einer alten Ehe"

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte, es sei eher um Vergangenheitsbewältigung und nicht um die Zukunft des Landes gegangen. "Das Duell erinnerte an Szenen einer alten Ehe, in der es mal knirscht, aber beide Seiten wissen, dass man auch künftig miteinander muss", sagte Lindner der dpa. "Jeder weiß, dass Frau Merkel Kanzlerin bleibt, das Rennen um die Plätze eins und zwei ist gelaufen. Das Rennen um Platz drei gewinnt dadurch weiter an Bedeutung."

Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, sagte der dpa: "Schulz ist rhetorisch geschickt, ein Meister der markigen Worte. Sein Problem ist aber, dass seine Einwände nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Schließlich hat die SPD im Bundestag die Entscheidungen der Großen Koalition immer mitgetragen."

Union und SPD mit Schwung in den Endspurt

CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder sieht die Wahl am 24. September nicht entschieden – auch wenn Merkel nach Umfragen das TV-Duell am Sonntagabend für sich entschied. CDU und CSU gingen nun mit großer Zuversicht in den Schlussspurt, sagte Kauder der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er mahnte jedoch: "Wir wissen aber auch: Die Wahl wird nicht in einem TV-Duell entschieden."

Der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte der dpa, der Auftritt von Schulz habe der SPD Mut gemacht. "Martin Schulz und der gesamten SPD wird das Duell Rückenwind geben." Schulz sei überzeugend, souverän und leidenschaftlich gewesen, erklärte der SPD-Politiker. Ein schlichtes "Weiter so" der Kanzlerin reiche nicht.

Weitere Auftritte getrennt voneinander

Schulz hat bereits am heutigen Montag einen weiteren großen Wahlkampf-Auftritt beim bayerischen Volksfest Gillamoos. Er wünscht sich ein zweites Duell, da viele Zukunftsthemen nicht zur Sprache gekommen seien. Merkel lehnt ein weiteres Aufeinandertreffen aber ab.

Die Kanzlerin trifft sich heute mit zahlreichen Oberbürgermeistern, um das weitere Vorgehen in der Diesel-Krise zu beraten. Am Abend gibt es in der ARD einen "Fünfkampf" mit den Spitzenkandidaten von CSU (Joachim Herrmann), Grünen (Cem Özdemir), FDP (Christian Lindner), Linkspartei (Sahra Wagenknecht) und AfD (Alice Weidel). (APA, red, 4.9.2017)