Auf Jimenez folgt NarasimhanBasel

Basel – Der Schweizer Pharmakonzern Novartis bekommt Anfang 2018 einen neuen Chef. Joseph Jimenez verlasse den Schweizer Pharmakonzern nach acht Jahren an der Spitze auf eigenen Wunsch, teilte Novartis am Montag mit. Sein Nachfolger wird am 1. Februar 2018 Vasant Narasimhan an, der momentan die Medikamentenentwicklung bei dem Unternehmen aus Basel leitet. (APA/Reuters, 4.9.2017)