Gesuchter Mafioso nach über 20 Jahren festgenommen

Mutmaßlicher Drogenhändler stand in Italien seit 1995 auf der Fahndungsliste

Montevideo – In Uruguay ist ein gesuchter Mafioso festgenommen worden, der seit 1995 in seinem Heimatland Italien auf der Fahndungsliste stand. Rocco Morabito sei als Mitglied der italienischen Ndrangheta über Interpol gesucht worden, teilte das Innenministerium des Landes am Sonntag mit. Er soll von 1988 bis 1994 in den internationalen Drogenhandel verwickelt gewesen sein.

Dabei soll er unter anderem für den Drogentransport in Italien, für die Verteilung in Mailand und für einen versuchten Transport von 630 Kilo Kokain 1993 aus Brasilien verantwortlich gewesen sein.

Morabito wurde am Sonntag in einem Hotel in Montevideo festgenommen. Er soll Medienberichten zufolge seit 13 Jahren in dem Badeort Punta del Este gewohnt haben und nur deshalb aufgeflogen sein, weil seine Tochter unter ihrem richtigen Namen an einer Schule angemeldet wurde. Auch die Frau von Morabito wurde festgenommen, bei der Durchsuchung der Wohnung wurden eine Pistole, eine Stichwaffe, 13 Handys, zwölf Bankkarten, zwei Autos, portugiesische Pässe, Schmuck und Dollar-Schecks sichergestellt. (APA, 4.9.2017)