Neuer OSZE-Generalsekretär Greminger stellt sich in Wien vor

Schweizer gilt als Brückenbauer zwischen Ost und West

Wien – Der neue Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stellt sich am Montag, in Wien vor. Thomas Greminger wird seine Prioritäten und seine Pläne für die kommenden Monate präsentieren. Der Schweizer war Mitte Juli von den 57 OSZE-Staaten ernannt worden.

Der neue Generalsekretär, der zwischen 2010 und 2015 Schweizer Botschafter bei der OSZE in Wien war, gilt als Brückenbauer zwischen Ost und West. Greminger profilierte sich insbesondere in der Ukraine-Krise während des Schweizer OSZE-Vorsitzes 2014 als Leiter der wöchentlichen Sitzungen in der Wiener Hofburg als Vermittler.

Der Posten des OSZE-Generalsekretärs war Anfang Juli mehrere Wochen vakant gewesen, weil die OSZE-Staaten um die Besetzung von insgesamt vier Topposten der Sicherheitsorganisation stritten. Beigelegt wurde die Personalkrise bei einem informellen Ministertreffen am 11. Juli in Mauerbach bei Wien, nachdem dort Russland seinen Widerstand aufgegeben hatte. Österreich hat derzeit den OSZE-Vorsitz inne. (APA, 4.9.2017)