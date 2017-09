Morgen-Update für Montag, den 4.9.2017: Nordkorea, Merkel vs. Schulz und Air Berlin

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick zum Sonntagsfrühstück

[International] Nordkorea verkündet Wasserstoffbombentest, Trump erwägt Angriff.

Südkorea will amerikanische Atomwaffen im eigenen Land postieren.

[TV-Duell zwischen Schulz und Merkel] Hier der Liveticker zur Nachlese.

[Panorama] Schaden durch Harvey steigt auf bis zu 180 Milliarden Dollar.

[Urlaub mit Air Berlin gebucht?] Air Berlin streicht mehrere Flüge.

[Sport] Hamilton entreißt Vettel die WM-Führung.

[Wetter] Fast wie im April: Am Montag halten sich anfangs stellenweise Restwolken oder Nebelfelder, die sich am Vormittag aber lichten. Danach scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne, ehe ab Mittag über dem Berg- und Hügelland Quellwolken entstehen. 16 bis 23 Grad.

[Zum Tag] Heute ist im Burgenland, Niederösterreich und Wien Schulbeginn. Wir wünschen allen Familien ein top Schuljahr und jenen, die noch Ferien haben, noch eine gute freie Zeit!