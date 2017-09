Siegeszug von Teenager Shapovalov beendet

18-jähriger Kanadier scheitert im Achtelfinale der US Open am Spanier Pablo Carreno Busta

New York – Der Siegeslauf des kanadischen Teenagers Denis Shapovalov ist im Achtelfinale der US Open zu Ende gegangen. Der 18-jährige Qualifikant mit russischen Wurzeln scheiterte in 2:54 Stunden mit 6:7 (2), 6:7 (4), 6:7 (3) am Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 12).

Linkshänder Shapovalov, die Nummer 69 der Welt, hatte zuletzt das Halbfinale des Masters in Montréal erreicht – dort aber gegen den späteren Turniersieger Alexander Zverev verloren. In New York war Shapovalov der jüngste Flushing-Meadows-Achtelfinalist seit 1989.

Der Weltranglisten-19. Carreno Busta indes steht zum zweiten Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den French Open im Juni hatte er in der Runde der letzten Acht gegen seinen Landsmann Rafael Nadal verletzt aufgeben müssen. (sid, 3.9.2017)