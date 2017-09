TV- und Radiotipps für Montag

0.35 BUNT UND PRUNKVOLL Liberace – Zu viel des Guten ist wunderbar (Behind the Candelabra, USA 2013, Steven Soderbergh) Michael Douglas spielt den extravertierten Pianisten Wladziu Valentino Liberace, der sich in den 1970er-Jahren mit Glanz und Glitter zu inszenieren wusste. Seine heimliche Homosexualität war zu Anfang seiner Karriere nicht nur in den USA ein Tabuthema. Mit Matt Damon wunderbar hysterisch verfilmt. Bis 2.30, SRF 1

23.45 REPORTAGE Kreuz ohne Haken – Die Kirche und die Rechten Durch ihre klare Position in der Flüchtlingsfrage haben sich die Kirchen Feinde gemacht und sind Angriffen von rechts ausgesetzt. Wie gehen die Kirchen mit dieser Situation um? Und was bedeuten solche Angriffe für die Betroffenen? Bis 0.30, ARD

22.30 MAGAZIN Kulturmontag Die Themen bei Martin Traxl: 1) Neues von der Lagune: 74. Filmfestspiele von Venedig. 2) Nachricht aus Brüssel: Robert Menasses neuer Roman Die Hauptstadt . 3) Bad News aus Moskau: Arretierung von Regisseur Kirill Serebrennikow – ein klarer Fall von Zensur. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Kunst: Das Milliarden-Dollar-Versteck . Der Freihandelshafen in Genf hortet auf 120.000 Quadratmetern Waren im Wert von mehreren Milliarden Euro. Es ist ein zollfreier Bereich, in dem Weine, Diamanten und vor allem Kunstwerke zwischengelagert werden. Bis 0.00, ORF 2

20.15 KRIMI Der Mann, der Sherlock Holmes war (D 1937, Karl Hartl) Zwei erfolglose Detektive verkleiden sich als Sherlock Holmes und Dr. Watson, um an geldbringende Fälle heranzukommen. Lange vor Robert Downey Jr. und Jude Law geben Hans Albers und Heinz Rühmann in dieser temporeichen Krimikomödie die berühmten Ermittler nach Arthur Conan Doyle. Bis 22.05, Arte

Radiotipps



6.00 MAGAZIN

Morning Show Reporterin Gersin Livia Paya reist zum ersten Mal in den Iran und begibt sich damit auf die Spuren ihrer Wurzeln. Ein Tagebuch, das in fünf Teilen serviert wird. Bis 10.00, FM4

9.00 MAGAZIN

Das Murufer und du Eine Sendung über das Leben am Murufer. Was die Menschen am Murufer und am Murradweg in der Grazer Innenstadt schätzen. Und was sie nicht mögen. Bis 9.30, Radio Helsinki 92.6 (Raum Graz) und www.helsinki.at

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über: 1) Das Nähe-Distanz-Verhältnis: Zwischen Symbiose und Abgrenzung. 2) Treffpunkt Park: Der Wert der grünen Zwischenräume. 3) Am Fudschijama blüht kein Edelweiß. Mo-Do, jeweils bis 10.00, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Empathie – eine Fähigkeit in Diskussion? Claus Lamm, Professor für Biologische Psychologie, ist zu Gast bei Barbara Zeithammer. Bis 13.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte: Unruhige Zeiten – Der Donauraum in der Eisenzeit Mit Marko Mele, Landesarchäologe und Chefkurator für Ur- und Frühgeschichte des Universalmuseums Joanneum in Graz. Mo-Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase Mit folgenden Themen: 1) Musik: The Blaze. 2) Spezialstunde: James Lavelle. Bis 22.00, FM4

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Nur ein Stück Haut? Im Judentum und im Islam gilt die Beschneidung von Buben als zentraler Bestandteil der religiösen Pflichten. Vor allem in Europa wird sie kontrovers diskutiert. Bis 19.30, Ö1 (Oliver Mark, 4.9.2017)