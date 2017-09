Nina Burger trifft zum Saisonauftakt doppelt

ÖFB-Teamstürmerin erzielte beim 3:0 des SC Sand gegen Werder Bremen in der deutschen Bundesliga zwei Tore.

Willstätt – Für Österreichs bei der EM in den Niederlanden so erfolgreiche ÖFB-Frauen hat die Saison in der deutschen Bundesliga begonnen. Und für Nina Burger begann die Saison besonders erfreulich. Die ÖFB-Rekordteamtorschützin traf beim 3:0 (2:0) des SC Sand gegen Aufsteiger Werder Bremen zweimal (9./18.). Laura Feiersinger wurde bei Sand in der 90. Minute eingewechselt.

Carina Wenninger siegte mit dem FC Bayern München 3:0 (1:0) bei SGS Essen. Titelverteidiger VfL Wolfsburg übernahm mit einem 6:0 (2:0) gegen 1899 Hoffenheim die Tabellenführung. (red, sid)