In der Spitze waren es am Samstag bis zu 1,046 Millionen

Wien – Bis zu 1,046 Millionen Menschen haben am Samstagabend im ORF die 0:1-Niederlage von Österreichs Fußball-Nationalteam in Wales gesehen. Im Schnitt verfolgten 980.000 Zuseher bei 36 Prozent Marktanteil (39 bzw. 49 Prozent in den jungen Zielgruppen) die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels. Das gab der ORF bekannt. (APA, 3.9.2017)