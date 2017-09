Hamilton nach Sieg in Monza WM-Führender

Souveräner Erfolg vor Bottas und Vettel – Red Bull Pilot Ricciardo von Startplatz 16 auf Rang vier vorgerast

Monza – Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen und steht damit erstmals in diesem Jahr alleine an der WM-Spitze. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel durch – es war der insgesamt 59. Formel-1-Sieg des Briten. In der Gesamtwertung liegt Hamilton nach 13 WM-Läufen drei Punkte vor Vettel.

Ein bemerkenswertes Rennen zeigte Daniel Ricciardo, der im Red Bull vom 16. Startplatz auf Rang vier vorbeipreschte. Gegen Ende des Rennens fuhr der Australier mit Hamilton die schnellsten Rundenzeiten. Sein Teamkollege Max Verstappen landete auf dem zehnten Platz. (APA, 3.9.2017)

Ergebnis:

GP von Italien in Monza