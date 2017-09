Iran plant erste direkte diplomatische Kontakte mit Saudis

Besichtigung der leer stehenden Botschaftsgebäude nach islamischer Pilgerfahrt Hadsch angekündigt

Teheran/Riad – Der Iran plant nach eigenen Angaben erste direkte diplomatische Kontakte mit seinem regionalen Erzfeind Saudi-Arabien. Laut Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Sonntag sollen die Treffen sowohl in Teheran als auch Riad in der neuen Woche nach Beendigung der islamischen Pilgerfahrt Hadsch stattfinden.

Dabei gehe es zunächst um die Besichtigung der seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen leer stehenden Botschaftsgebäude.

Seit Wochen sendet der Iran Versöhnungssignale an den Erzfeind. Präsident Hassan Rouhani erklärte, der Iran lade alle Nachbarstaaten ein, gemeinsam eine stabile und friedliche Region ohne Terror und Gewalt aufzubauen.

Abbruch

Die Saudis hatten die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen, nachdem aufgebrachte Demonstranten im vergangenen Jahr die saudische Botschaft in Teheran gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Auslöser für die Proteste im Iran war die Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr im sunnitischen Saudi-Arabien. Rouhani hatte den Angriff scharf verurteilt und sich bereit erklärt, die Kosten der Schäden in der Botschaft zu übernehmen.

Mit diesem Montag endet die Hadsch-Saison 2017. Die Pilgerreise von 2,3 Millionen Muslimen aus aller Welt nach Mekka verlief bisher nach saudischen Angaben ohne Zwischenfälle. In den Vorjahren war es häufiger zu Unfällen oder Massenpaniken mit vielen Toten gekommen. (APA, 3.9.2017)