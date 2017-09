Konflikt verschärft: Nordkorea meldet "erfolgreiche Zündung" von Wasserstoffbombe

Zwei kräftige Erdstöße im Nordosten des Landes gemessen – Japan und Südkorea sprachen zuvor von Atomwaffentest

Nordkorea hat am Sonntag die "erfolgreiche Zündung" einer Wasserstoffbombe gemeldet.

Zuvor waren in der Region kräftige Erdstöße registriert worden, die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,3 an in einer Tiefe von zehn Kilometern an. Japan, die USA und Südkorea sprachen daraufhin vom Verdacht auf nordkoreanische Atomwaffentests.

#NEWSGRAPHIC North Korea confirms nuclear test. Claims it was a hydrogen bomb @AFP pic.twitter.com/66KuZHWS3x — AFPgraphics (@AFPgraphics) September 3, 2017

"Nach der Untersuchung der Daten kommen wir zu dem Schluss, dass es sich um einen Atomtest handelt", sagte der japanische Außenminister Taro Kono nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Sonntag. Das Verteidigungsministerium teilte mit, mindestens drei Militärjets seien für Tests nach Radioaktivität aufgebrochen.

Große Sprengkraft

Es wäre der sechste Atomtest Nordkoreas seit 2006. Der Test soll von besonders großer Sprengkraft gewesen sein: Laut südkoreanischen Angaben war die Explosion 9,8 Mal stärker als beim vorangegangenen Atomwaffentest im September 2016. Laut japanischen Angaben war sie mindestens zehn Mal so stark wie beim letzten Test.

Nordkorea hatte nur Stunden zuvor die Entwicklung einer neuen Wasserstoffbombe verkündet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, handele es sich um eine thermonukleare Waffe, die eine Sprengkraft von hunderten Kilotonnen erreichen und in großer Höhe detoniert werden könne. Mit derartigen Waffen lassen sich weitaus stärkere atomare Explosionen erzeugen als mit einstufigen Atombomben.



Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf das Präsidialamt ebenfalls, es könne sich um einen Atomtest handeln.

N. Korea's apparent sixth nuke test estimated to have yield of 100 kilotons: lawmaker https://t.co/NKAEwPcMIx — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 3, 2017

Epizentrum des künstlichen Bebens sei der Bezirk Kilju gewesen, wo das Atomtestgelände liegt, hieß es unter Berufung auf Behörden. Die Regierung in Seoul habe eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats angesetzt. Das südkoreanische Militär erklärte, das Beben sei vermutlich von Menschen ausgelöst worden.

Das Erdbeben war auch in Nordostchina spürbar. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Sonntag, dass die Häuser in der 650.000 Einwohner zählenden chinesischen Grenzstadt Yanji gewackelt hätten.

Konflikt könnte verschärft werden

Der Test dürfte den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. Nordkorea schoss am Dienstag eine Mittelstreckenrakete ab, die über Japan flog und nördlich der Region Hokkaido im Pazifik landete. US-Präsident Donald Trump bezeichnete das abgeschottete Land daraufhin als zunehmende Bedrohung für die Welt. Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verbieten Nordkorea den Bau von Atomwaffen und Raketen. (Reuters, APA, red, 3.9.2017)