WM-Quali: Spanien besiegt Italien 3:0

Iberer machen in Madrid großen Schritt Richtung Russland – Doppelpack von Isco

Madrid – Die Fußball-Nationalmannschaft von Spanien hat am Samstag einen Riesenschritt Richtung Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemacht. Die "Furia Roja" besiegte Italien in Madrid völlig verdient 3:0 (2:0) und liegt in Gruppe G nach sieben Spielen mit 19 Punkten drei Zähler vor der "Squadra Azzurra". Reals Isco brachte die groß aufspielenden Iberer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße.

Nach 13 Minuten versenkte der 25-Jährige einen direkten Freistoß aus 18 Metern. Italiens Tormann-Routinier Gianluigi Buffon machte bei dem gefühlvollen, aber nicht perfekt platzierten Schuss in seinem 170. Länderspiel nicht den allerbesten Eindruck. Spanien kontrollierte das Geschehen fortan nach Belieben. Fünf Minuten vor der Pause erzielte der überragende Isco nach Assist von Spielgestalter Andres Iniesta den vorentscheidenden zweiten Treffer.

Spaniens stolze Serie

In der zweiten Spielhälfte zog sich Spanien zurück und kontrollierte das Spiel dank der spielerischen Klasse scheinbar mühelos. Gut eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte der fünf Minuten zuvor eingewechselte Alvaro Morata nach sehenswertem Doppelpass mit Innenverteidiger Sergio Ramos sogar noch auf 3:0. Der Weltmeister von 2010 ist damit seit 60 WM-Qualifikationsspielen ungeschlagen.

In Pool I übernahm die Ukraine nach einem 2:0-Heimsieg gegen die Türkei die Tabellenführung. Zum Matchwinner avancierte Dortmunds Neuzugang Andrej Jarmolenko mit einem Doppelpack (18.,42.). Die Osteuropäer profitierten von der überraschenden 0:1-Niederlage von EM-Teilnehmer Island in Finnland. Zudem musste das Spiel des bisherigen Tabellenführers Kroatien gegen Kosovo aufgrund starken Dauerregens in Zagreb nach 27 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen werden. Die Partie wird am Sonntag neu ausgetragen. (APA, 2.9.2017)

Gruppe G



Albanien – Liechtenstein 2:0 (0:0)

Tore: Roshi (53.), Agolli (78.)

Israel – Mazedonien 0:1 (0:0)

Tor: Pandev (73.)



Spanien – Italien 3:0 (2:0)

Tore: Isco (13.,40.), Morata (77.)

Gruppe I

Finnland – Island 1:0 (1:0)

Tor: Ring (9.)

Gelb-Rote Karte: Gislason (76./Island)

Ukraine – Türkei 2:0 (2:0)

Tore: Jarmolenko (18.,42.)

Kroatien – Kosovo abgebrochen Das Spiel in Zagreb wurde nach 27 Minuten beim Stand von 0:0 wegen Dauerregens abgebrochen. Neuaustragung am Sonntag.