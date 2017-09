Die U1 fährt nun bis nach Oberlaa

foto: michael hierner/hierner.info

Die Station Altes Landgut befindet sich direkt am stark befahrenen Verteilerkreis Favoriten. Die in der Ferne sichtbaren Hochhäuser in Monte Laa zeigen, wie sehr dieser Stadtteil im Umbruch ist. Weitere Hochhäuser sind direkt vor der U-Bahnstation geplant.