Thiem steht im Achtelfinale der US Open

Niederösterreicher besiegt Franzosen Mannarino in drei Sätzen – nun gegen Del Potro

New York – Dominic Thiem hat bei den US Open zum dritten Mal das Achtelfinale erreicht. Der Niederösterreicher, der am Sonntag seinen 24. Geburtstag feiert, setzte sich in Runde drei in 2:12 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:3, 6:4 gegen Adrian Mannarino durch. Es war der sechste Sieg im sechsten Duell mit dem 29-jährigen Franzosen.

Im ersten Satz hatte Thiem gegen den Satzverlust serviert. Dies sei der "Schlüsselmoment" gewesen, sagte der Österreicher. "Das war meine letzte Chance in diesem ersten Satz. "

In der Runde der letzten 16 trifft der als Nummer sechs gesetzte Thiem auf Juan Martin del Potro. Der Argentinier setzte sich mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch. Im direkten Duell mit Del Potro liegt Thiem 0:2 zurück.

Marach im Doppel-Achtelfinale

Oliver Marach erreichte mit dem Kroaten Mate Pavic das Achtelfinale im Doppel. In der zweiten Runde setzte sich das Duo gegen Austin Krajicek und Jackson Withrow (USA) mit 6:3, 6:3 durch. (red, APA, 2.9.2017)