Thiem steht im Achtelfinale der US Open

Niederösterreicher besiegt Franzosen Mannarino in drei Sätzen – nun gegen Del Potro oder Bautista Agut

New York – Dominic Thiem hat bei den US Open zum dritten Mal das Achtelfinale erreicht. Der Niederösterreicher, der am Sonntag seinen 24. Geburtstag feiert, setzte sich in Runde drei in 2:12 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:3, 6:4 gegen Adrian Mannarino durch. Es war der sechste Sieg im sechsten Duell mit dem 29-jährigen Franzosen.

In der Runde der letzten 16 trifft der als Nummer sechs gesetzte Thiem entweder auf den Argentinier Juan Martin del Potro oder auf den Spanier Robert Bautista Agut. Gegen beide mögliche Gegner hat Thiem eine Negativbilanz (0:2 gegen den Del Potro, 0:3 gegen Bautista Agut). (red, APA, 2.9.2017)