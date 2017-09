VR-Version von "Die Siedler von Catan" kommt Ende des Jahres

Vorerst nur für Oculus Rift und GearVR – mehr Systeme in Planung

"Die Siedler von Catan" soll als VR-Game erscheinen. Das legendäre Brettspiel soll laut The Verge noch in diesem Jahr für die Oculus Rift und Samsung Gear VR kommen. Ein Video zu dem VR-Spiel gibt es bereits, allerdings ohne wirklichen Einblick wie die Umsetzung aussehen wird. Allerdings versprechen die Hersteller, dass man dem gewohnten Spielprinzip treu bleiben werde.

experiment 7 Ein erstes Video zu "Die Siedler von Catan"-VR-Edition.

20 Millionen Mal verkauft

1995 erschien das Brettspiel erstmals und hat seitdem eine riesige Fan-Basis aufgebaut. Mehr als 20 Millionen Mal soll "Die Siedler von Catan" verkauft worden sein – darunter Ableger für Konsole und Smartphone. Sogar ein Film war kurzzeitig in Planung. Die VR-Version des Spiels soll in der Weihnachtszeit erscheinen, weitere Plattformen neben der Rift und GearVR seien in Arbeit. (red, 02.09.2017)