Anschlag auf Kraftwerk im Irak: Mindestens sieben Tote

Attentäter stürmten Anlage nördlich von Bagdad

Samarra – Bei einem Anschlag auf ein Kraftwerk im Irak sind am Samstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Zwölf weitere wurden nach Angaben der Sicherheitskräfte verletzt, als mehrere Attentäter in der Nacht das Kraftwerk in Samarra, rund hundert Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad stürmten.

Die Angreifer waren den Angaben zufolge unter anderem mit Sprengstoffgürteln und Granaten bewaffnet. Zwei Attentäter seien von Sicherheitskräften getötet worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. (APA, 2.9.2017)