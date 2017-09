Thomas Vanek unterschreibt in Vancouver

33-jähriger Österreicher stürmt in der kommenden NHL-Saison für die Canucks

Vancouver – Der österreichische Eishockey-Profi Thomas Vanek tritt in der kommenden NHL-Saison für die Vancouver Canucks an, dies gab Geschäftsführer Jim Benning am Donnerstag bekannt.

"Thomas war während seiner Karriere ein erfolgreicher Scorer und wir freuen uns, seine Erfahrung in unsere Offensive einzubringen", sagte Benning.

Einjahres-Vertrag

Für den 33-jährigen Vanek ist es nach den Buffalo Sabres, den New York Islanders, den Montreal Canadiens, Minnesota Wild, den Detroit Red Wings und den Florida Panthers die siebente Station in der NHL.

Vanek unterschreibt bei den Canucks einen Einjahres-Vertrag über 2 Millionen Dollar. (red, 2.9.2017)