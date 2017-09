U21 macht im Finish 0:2 gegen Finnland wett

ÖFB-Elf trotz Überlegenheit beinahe mit Niederlage in Test für EM-Qualifikation

Hartberg – Österreichs U21-Auswahl hat am Freitag im ersten seiner beiden Tests für die Fußball-EM-Qualifikation ein 2:2 (0:1) gegen Finnland erreicht. Trotz einer spielerisch dominanten Vorstellung und einigen Chancen gerieten die Österreicher in Hartberg nach einer Stunde mit 0:2 in Rückstand, ehe die eingewechselten Mathias Honsak (83.) und Adrian Grbic per Elfmeter (91.) im Finish noch für den Ausgleich sorgten.

Mit seinem Doppelpack schien Benjamin Källman (32., 61.) die Fahrlässigkeit der Gastgeber im Abschluss zu bestrafen, ehe Coach Werner Gregoritsch noch das sprichwörtliche "Goldhändchen" beim Wechsel bewies. Erst traf Honsak nach schönem Konter, schließlich war der erst nachträglich in den Kader gerutschte Grbic vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Beide stehen bei Altach unter Vertrag.

"Es freut mich, dass sie gezeigt haben, dass sie das Resultat umdrehen wollen", lobte Gregoritsch im ORF seine Wechselspieler. Im 2:2 ortete er "ein Zeichen, dass diese Mannschaft etwas hat, mit dem man etwas erreichen kann". Allerdings sparte er auch nicht mit Kritik, vor allem am mangelnden Zweikampfverhalten: "Wenn man nicht um jeden Ball kämpft, ist das in der U21 zu wenig."

Am Montag trifft die ÖFB-Auswahl, die ohne die verletzten Hannes Wolf, Sandro Ingolitsch, Sascha Horvath und Stefan Posch auskommen muss, in Gleisdorf (18.00 Uhr/live ORF Sport +) auf Kroatien – eine Steigerung muss her. Gregoritsch: "Sonst steht es schon zur Pause 0:4." Richtig ernst wird es im Oktober: Am 6. steigt in Moskau das Duell mit Russland, am 10. in Eriwan jenes mit Armenien. (APA, 1.9. 2017)

Ergebnis des ÖFB-U21-Testspiels in Hartberg:

Österreich – Finnland 2:2 (0:1).

Tore: Honsak (83.), Grbic (91./Elfer) bzw. Källman (32., 61.).

Österreich: Schlager – Gluhakovic (75. Seidl), Lienhart, Maresic, Ullmann – Karic (62. Schmidt), Lovric (75. Rabitsch) – Prokop, Kvasina (62. Baumgartner), Friedl (62. Honsak) – Jakupovic (75. Grbic)