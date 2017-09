Auch Ex-Champion Cilic schon out

Kroate unterliegt in dritter Runde Argentinier Schwartzman in vier Sätzen

New York – Marin Cilic hat bei den US Open überraschend den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Der auf Position fünf gesetzte Kroate, Champion von 2014, unterlag am Freitag in der dritten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison dem Weltranglisten-33. Diego Schwartzman aus Argentinien (Nr. 29) in 3:24 Stunden mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6.

Der 25-jährige Schwartzman hatte zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie die Runde der letzten 16 erreicht. Sein nächster Gegner beim mit 50,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatzevent in Flushing Meadows ist entweder Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 16) oder der Qualifikant Michail Kukuschkin aus Kasachstan.

Damit sind von den Top 8 gesetzten Spielern nur noch deren drei im Bewerb. Zuvor waren bereits Alexander Zverev (GER-4), Grigor Dimitrow (BUL-7) und Jo-Wilfried Tsonga (FRA-8) vorzeitig gescheitert. (red, 1.9. 2017)