Sportbild des Tages

foto: apa/afp/clatot

1.9. 2017: Der am Freitagabend gestartete Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) ist kein Kindergeburtstag. 170 Kilometer lang ist der Ultra-Marathon, der rund um die Mont-Blanc-Gruppe in Frankreich, der Schweiz und Italien führt. Neben der verstörenden Distanz des Laufes, müssen sich die 2300 Teilnehmer auch mit Höhenlagen von über 2500 Meter herumschlagen – von den oftmals unwirtlichen Witterungsbedingungen im alpinen Umfeld gar nicht zu reden. Die Siegerzeit 2016 betrug 22:00:02 Stunden. Es kann also wahrlich nicht schaden, vor dem Start in Chamonix ein bisschen Beistand herauszuschinden.