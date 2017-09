Salzburg bei zweiter Niederlage gegen Tampere verbessert

Red Bull geht bei 2:4 gegen Finnlands Champion zwei Mal in Führung

Tampere – Red Bull Salzburg hat am Freitag gegen den finnischen Meister Tappara Tampere im dritten Spiel der Champions Hockey League die zweite Niederlage kassiert. Der Favorit setzte sich vor eigenem Publikum 4:2 (1:2,1:0,2:0) durch und blieb in der Tabelle weiter makellos. Salzburg rutschte auf den dritten Tabellenrang in Gruppe A ab, weil Wolfsburg in der Slowakei gegen Banska Bystrica 1:0 gewann.

Den Salzburgern, die sich im Vergleich zur 1:6-Schlappe im Heimspiel gegen Tampere stark verbessert präsentierten, gelang ein Auftakt nach Maß. Alexander Rauchenwald markierte nach nicht einmal fünf Minuten sein drittes Bewerbstor. Die Vorlage dazu hatte Thomas Raffl geliefert. Gegen Schluss des ersten Abschnitts überschlugen sich die Ereignisse. Die Hausherren kamen 2:11 Minuten vor Schluss nach einer Drangperiode zunächst zum verdienten Ausgleich. Drei Sekunden vor Drittelende stellte Robert Raymond jedoch die Führung für die Gäste wieder her.

Nach 25 Minuten erzielte Niko Ojamäki den erneuten Ausgleich für den Favoriten. Im Schlussabschnitt übernahmen die Finnen zusehends das Kommando. Das 3:2 durch Veli-Matti Vittasmaki in der 48. Minute war die logische Konsequenz. Für die Entscheidung sorgte Kristian Kussela, der nach einer schönen Kombination im Überzahlspiel erfolgreich war (51.). Nur wenige Augenblicke später verhinderte Salzburg-Goalie Luka Gracnar bei einem Penalty eine höhere Niederlage.

Am kommenden Sonntag empfängt die Truppe von Greg Poss, die weiter bei drei Zählern hält, den Gruppenletzten aus der Slowakei (14.00 Uhr). Wolfsburg (6) gastiert in Finnland. (APA, 1.9. 2017)

Ergebnisse Champions Hockey League vom Freitag:

Gruppe A:

Tappara Tampere – Red Bull Salzburg 4:2 (1:2,1:0,2:0).

Tore: Rantakari (18.), Ojamäki (26.), Vittasmaki (48.), Kussela (51./PP) bzw. Rauchenwald (5.), Raymond (20.)

Banska Bystrica (SVK) – Grizzlys Wolfsburg 0:1 (0:0,0:1,0:0)